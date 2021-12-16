Абуджа, 17 декабря, 2021, 01:12 — ИА Регнум. Не менее 80 летальных исходов от лихорадки Ласса зарегистрировали с начала 2021 года в Нигерии, 16 декабря сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на источник в Нигерийском центре по контролю за заболеваниями.

(сс) Heinrich-Böll-Stiftung Нигерия

За указанный период в стране было подтверждено 417 случаев заражения таким вирусом. В ведомстве решили активизировать деятельность специальных центров срочной помощи и технической группы по борьбе с заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года минздрав Нигерии объявил о начале «первого этапа» испытаний вакцины от лихорадки Ласса.