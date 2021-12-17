Могадишо, , 00:52 — REGNUM Национальная армия Сомали ликвидировала 34 террористов из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе двухнедельной спецоперации на юге страны, передает Radio Mogadishu.

Военные Сомали AMISOM Public Information

Сообщается, что за две недели сомалийские войска уничтожили 12 баз террористов, а также ликвидировали 34 боевиков. Отмечается, что спецоперация на юге Сомали продолжится. Вооруженные силы страны выразили готовность вести борьбу до полного разгрома террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря террористы устроили теракт на одной из дорог в Сомали у города Кисмайо. В результате взрыва погибли четыре человека.