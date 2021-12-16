Кабул, , 23:29 — REGNUM В столице Афганистана Кабуле группа женщина вышла на акцию протеста с требованием положить конец гуманитарному кризису в стране, а также обеспечить соблюдение прав женщин, включая возможность работать и участвовать в политической жизни, передаёт информационное агентство «Шафакна»

Афганистан Institute for Money and Technology

Как сообщается, протестующие вышли утром 16 декабря на одну из улиц Кабула с плакатами «Голод — не шутка», «Хлеб, труд и свобода», «Хлеб для афганских детей». Они также обратились к международному сообществу с призывом обратить внимание не гуманитарный кризис и спасти Афганистан от катастрофы.

В последние дни курс национальной валюты афгани резко упал по отношению к доллару, что вызвало рост цен на рынках, так как импорт сырья в страну осуществляется именно в долларах.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, на сегодняшний день около 22,8 миллиона человек в Афганистане испытывают серьезные проблемы с доступом к продовольствию.