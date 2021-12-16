Белград, , 23:00 — REGNUM На территории сербской столицы полиция обнаружила и поместила в центр временного содержания 80 нелегальных мигрантов. Об этом говорится в сообщении, которое 16 декабря опубликовало Управление полиции Белграда.

Полиция Сербии Mup.gov.rs

Полицейские провели акцию на территории двух центральных муниципалитетов — Старый город и Савски венац, а также в Новом Белграде.

В сообщении подчеркивается, что полиция регулярно контролирует передвижение и проживание мигрантов на территории Сербии, так как это в интересах безопасности как сербских граждан, так и самих мигрантов.

Напомним, что полиция Венгрии регулярно задерживает на своей территории граждан Сербии, которые пытаются провезти нелегальных мигрантов в Австрию и Германию.