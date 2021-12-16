Нью-Йорк, США, 16 декабря, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Ранее не издававшаяся демо-версия песни американской певицы Уитни Хьюстон была продана за 1 миллион долларов в виде NFT-токена на аукционе One-Of. Об этом 16 декабря сообщил портал NME.

Скриншот с YouTube Уитни Хьюстон

Победитель торгов получил доступ к ранней демоверсии Хьюстон, а также цифровому видео, созданному 17-летней художницей Дианой Синклер, и содержащее редкие архивные фотографии скончавшейся певицы. «Возможность сотрудничать с ее музыкой изменило то, как я видела ее. Я чувствую себя связанной с тем человеком, которым она была», — рассказала Синклер.

https://twitter.com/OneOfNFT/status/1470940438441996288

Ранее на аукционе также были проданы тысячи архивных фотографий певицы в общей сложности за 1,1 миллиона долларов. ИА REGNUM напоминает, что Уитни Хьюстон скончалась в 2012 году в возрасте 48 лет.