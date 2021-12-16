Лондон, , 23:06 — REGNUM Британский музыкальный продюсер и экс-клавишник группы Roxy Music Брайан Ино создал виниловый проигрыватель, меняющий свой цвет. Об этом артист 16 декабря рассказал в своих социальных сетях.

Винил Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проигрыватель Брайана Ино, созданный в сотрудничестве с дизайнером Полом Стоплером, использует «переплетенные светодиодные лампы» для создания эффекта цветовых неоновых сочетаний. Для заинтересовавшихся в инновационном продукте музыканта будут доступны только 50 экземпляров. Ино также призвал слушателей оставаться дома вместе с его «завораживающим» проигрывателем.

https://www.instagram.com/p/CXd7Ogntmcp/

«Музыка заставляет нас ожидать какой-то драмы», — рассказывает Ино. «Моя музыка меняется, но делает это медленно, что даже не имеет значение, если я немного промахнусь со звуком».

Цена проигрывателя не была раскрыта в посте Instagram или на веб-сайте артиста, но один подписчик Брайана Ино в комментариях написал: «Это стоит больше 15 тысяч фунтов, если вам интересно».

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