Вашингтон, , 21:28 — REGNUM Президент США Джо Байден подписал законопроект о новом увеличении лимита государственного долга страны ещё на $2,5 трлн, сообщает 16 декабря пресс-служба Белого дома.

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В рамках этого законопроекта, ранее одобренного Сенатом США, госдолг вырастет до $31,4 трлн.

Напомним, ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что страну ждёт дефолт, если к 15 декабря потолок госдолга не будет повышен вновь.

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