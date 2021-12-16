Эксперт: Австрия напоминает, что Европа может быть независимой от США
Москва, 16 декабря, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Австрия — более независимое государство, чем Германия. Об этом 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.
Слова нового канцлера Австрии Карла Нехаммераотражают тот факт, что нейтральная Австрия по сравнению с ФРГ более независимое государство, которое не стесняясь говорит о своих интересах, считает эксперт.
«Австрийским концерномOMV, так же, как и другими четырьмя крупными инвесторами, в проект NordStream 2 был вложен почти миллиард», — напомнил Борисов.
Но если немцы или голландцы предпочитают не делать громких заявлений по судьбе проекта, то австрийцы говорят об этом прямолинейно и без политеса, подчеркнул политолог. Это не бунт против мирового гегемона, а всего лишь нормальное спокойное отстаивание своей точки зрения, отметил эксперт.
«Просто мы давно отвыкли, что в Европе так может быть. Но Австрия напоминает всем, что может» — заключил Борисов.
Напомним, что ранее австрийский канцлер выступил с заявлением о том, что ЕС не должен отказываться от «Северного потока-2» под давлением США, и что проект скоро будет запущен.