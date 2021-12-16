Пекин, , 21:06 — REGNUM В рамках стратегии поддержки и помощи развивающимся странам Китай вводит режим нулевых тарифов практически для всех подлежащих налогообложения товаров, произведенных в наименее развитых странах. Как сообщает 16 декабря Синьхуа со ссылкой на заявление Комитета по таможенным пошлинам при Госсовете КНР, удельный вес таких товаров импорта, освобожденных от таможенных сборов, составит 98%.

По конкретным секторам китайского импорта выделяются продукция химической промышленности, арахисовое масло и т.д. Указывается, что приоритетом при осуществлении такой политики планируется сделать торговлю со странами Африки. Китайская сторона подчеркивает, что цель состоит в совместном использовании Пекином и африканскими странами рыночных возможностей взаимодействия, а также в создании сторонами сообщества единой судьбы.