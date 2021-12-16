Сыктывкар, 16 декабря, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба внес изменения в «антиковидный» указ, касающиеся использования медицинских сертификатов о вакцинации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея QR-кодов

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, согласно документу, работодателям предписано перевести сотрудников старше 60 лет, не имеющих медсертификатов, либо переболевших ковидом более 12 месяцев назад, на дистанционную работу.

Также пожилым людям без сертификатов о вакцинации, либо переболевшим более 12 месяцев назад рекомендовали не покидать места проживания.

Работа кинотеатров, театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа теперь возможна при заполнении зала на 100% при условии наличия у всех посетителей QR-код-сертификата вакцинированного против COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию не более 12 месяцев назад, либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя коронавируса, проведенного не более чем за48 часов до мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми за сутки скончались 18 ковид-пациентов.