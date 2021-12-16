Лондон, , 19:33 — REGNUM Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Британии уничтожил небольшой беспилотник в воздушном пространстве Сирии, сообщает 16 декабря британское министерство обороны.

Британский флаг

По утверждению военного ведомства Британии, беспилотник «представлял угрозу для коалиционных сил в этом районе».

«Столкновение произошло 14 декабря, когда над базой коалиции Ат-Танф в Сирии была обнаружена активность беспилотников. В ходе полёта беспилотника, стало ясно, что он представляет угрозу для коалиционных сил… Истребителям Typhoon Королевских ВВС, проводящим патрулирование в этом районе, было поручено вмешаться. Несмотря на небольшие размеры беспилотника, делающие его очень сложной целью, он был успешно сбит с помощью усовершенствованной ракеты малой дальности «воздух-воздух» (ASRAAM), и угроза была устранена», — указано в сообщении минобороны Британии.

Какого рода угрозу аппарат создавал для «коалиционных сил», не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США и их сателлитов находятся на территории Сирии без соответствующего мандата ООН и без разрешения правительства этой страны. Основным их занятием является разграбление нефтяных месторождений Сирии.

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