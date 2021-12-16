Брюссель, , 19:26 — REGNUM Депутат Европарламента от Португалии Сандра Перейра на заседании законодательного органа 16 декабря назвала новую резолюцию против Кубы в Европарламенте попыткой помешать нормализации отношений между Гаваной и Брюсселем. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

Куба Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

«Можно изменить название дебатов или резолюции, но цели остаются прежними: вмешаться в процесс, сформулированный в Соглашении о политическом диалоге между Кубой и ЕС, и поставить под сомнение развитие, суверенитет и независимость карибской страны» — заявила Перейра во время заседания.

Депутат уверена в необходимости сотрудничества Евросоюза и Кубы на равных правах и без вмешательств: «Мы требуем прекращения блокады острова и выражаем солидарность с кубинским народом, который являет собой пример суверенитета, сопротивления и борьбы».

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла осудила вмешательство Европарламента в дела Кубы