Москва, 16 декабря, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин, представил пять окружных инициатив Приволжского федерального округа. Проекты посвящены туризму, экологии, транспорту, здравоохранению и промышленности.

Пресс-служба правительства России Вице-премьеры Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко

Они были разработаны в рамках института кураторства и направлены на решение вице-премьерами задач, утверждённых председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Чернышенко, инициативы дополняют друг друга и позволят достичь синергетического эффекта.

Так, инициатива «Волжское путешествие» включает туристические проекты семи регионов ПФО, которые формируют единый речной туристический маршрут. В Татарии, Мордовии, Марий Эл, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской областях и Пермском крае проекты будут реализованы посредством инструментов нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Намечено создание 20 новых туристических объектов, десять причалов и речных вокзалов, а также обновление речного флота Поволжья. По предварительной оценке, реализация проекта позволит создать около 13 тыс. новых рабочих мест, привлечь около 48 млрд внебюджетных инвестиций. В будущем не исключается присоединение к проекту и других регионов ПФО.

Окружная инициатива «Чистая вода Поволжья» — мероприятия по очистке рек и модернизации систем водоснабжения. Инициатива будет реализована за счет инструментов федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

«Синергетический эффект очевиден: каждая крупная река Поволжья протекает по двум и более регионам. Это взаимосвязанные водные системы. Очищая реку вверху по течению, от истока, в одном регионе, мы получаем эффект внизу по течению и у устья в других регионах», — отметил Чернышенко.

Результатом станет обеспечение 95% населения Поволжья качественной питьевой водой, около 100 тыс. человек впервые получат доступ к централизованному водоотведению. Начнётся оздоровление таких крупных рек, как Кама, Урал, Сура и другие.

«Главный долгосрочный показатель здесь — это увеличение продолжительности жизни населения за счёт улучшения экологической ситуации», — добавил зампред правительства России.

Инициатива «Скоростной общественный электротранспорт» включает проекты строительства линий скоростного трамвая, развитие маршрутов общественного электротранспорта и обновление подвижного состава в регионах. Будет создано около 5 тыс. новых рабочих мест, доступность транспорта и число поездок вырастут вдвое.

Проект «Новые производственные технологии» объединил семь проектов Башкирии, Татарии, Чувашии, Пермского края, Саратовской и Оренбургской областей.

«В ПФО будут разработаны технологии, созданы новые отрасли и около 10 тыс. рабочих мест. Дополнительная отдача от проекта может быть ещё выше, когда наладится взаимодействие между научными организациями, вузами и производителями разных регионов в рамках умной специализации», — полагает Чернышенко. Этот опыт в дальнейшем можно будет тиражировать на другие регионы.

Окружная инициатива «Региональная медицина Поволжья» позволит повысить доступность и качество медицинской помощи для граждан. Региональные проекты позволят выстроить эффективную систему маршрутизации пациентов внутри округа, в результате ожидается снижение смертности в разных возрастных категориях и в разрезе конкретных заболеваний.

В рамках института кураторства всего по ПФО было разработано шесть окружных инициатив, подытожил вице-премьер.

ИА REGNUM напоминает, неделей ранее Чернышенко представил межрегиональный образовательный проект «Технополисы Поволжья». Предварительно, в него войдут 13 дополняющих друг друга проектов по созданию кампусов и технологических площадок в 10 регионах ПФО. Причем проекты увязаны с уже работающими на территории округа ОЭЗ (Особыми экономическими зонами). По мнению Чернышенко, этот проект имеет высокие шансы пройти все процедуры отбора и получить федеральную поддержку.