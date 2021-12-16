Тирана, 16 декабря, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Мэр Тираны Эрион Велиай вечером 15 декабря попросту отмахнулся от вопросов журналистов албанского оппозиционного СМИ Lapsi о причастности к скандалу с отмыванием денег под предлогом строительства мусоросжигательного завода.

Крупнейший до Уотергейта коррупционный скандал на высшем политическом уровне в США. Министр внутренних дел Альберт Фолл был посажен в тюрьму за получение огромной взятки в $100 тыс. за передачу «Заварочного чайника» частной нефтяной компании

Политик (с лицом, напоминающим гримасы поедающего кислый лимон — ИА REGNUM) попросил журналистов «дать ему поговорить с людьми».

Напомним, в Албании арестовали бывшего министра окружающей среды Лефтера Кока, несколько десятков человек — бизнесменов и политиков — оказались причастны к делу о коррупции под предлогом создания заводов в Тиране, Эльбасане и Фиере.