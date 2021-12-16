Москва, , 17:08 — REGNUM Реакция последует из Москвы, если Вильнюс запретит транзит через Литву грузов из Белоруссии, говорится в опубликованном 16 декабря заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя рассматриваемый в Литве законопроект по запрету транзита белорусских грузов, российский дипломат назвала эту идею «тупиковой». Она указала на то, что может пострадать обеспечение Калининградской области.

Российский дипломат отмечает, что у Москвы вызвало удивление решение Варшавы фактически без предупреждения ужесточить требование о предъявлении ПЦР-тестов на российско-польской границе, сократив срок их действия до одних суток.

Захарова «Разумеется, вышеназванные ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны России».

Москва призывает партнёров «не идти по пути подрыва экономических связей, а сделать всё возможное для нормализации обстановки и выполнения в полном объёме международных обязательств Литвы по обеспечению российского грузового транзита в/из Калининградской области».

В этой связи российский дипломат напомнила о межправительственном соглашении о международном автомобильном сообщении 1993 года, действующем между Россией и Литвой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после вступления в силу санкций ЕС, под которые подпадает «Белоруськалий», выяснилось, что литовский железнодорожный бизнес их фактически проигнорировал. В литовском руководстве начались кадровые перемены.

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