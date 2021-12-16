Усть-Луга, Ленинградская область, 16 декабря, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Ленинградской области с 30 декабря закроют движение для большегрузных автомобилей через Усть-Лугу (Кингисеппский район), чтобы сократить количество ДТП и аварийных ситуацией. Водителям, везущим грузы на строительную площадку будущего комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) и производства сжиженного природного газа (СПГ), придется ехать по объездному пути. Об этом решении властей 16 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба ГИБДД по СПб и ЛО Работа ГИБДД на дороге в Усть-Лугу

Ограничение, которое вступает в силу 30 декабря 2021 года на региональной дороге «Подъезд к поселку Усть-Луга», будет действовать до конца 2026 года. Таким образом региональные власти хотят снизить нагрузку значимой для жителей населенного пункта магистрали, которая сейчас активно используется для подвоза грузов к стройплощадке газового мегапроекта.

«Предусматривается, что запрет проезда будет действовать для машин с разрешенной максимальной массой больше трех с половиной тонн. Соответствующие знаки сейчас устанавливаются Волосовским ДРСУ», — утончили в пресс-службе.

Кроме того, запрещена парковка на обочинах участков региональных трасс Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп, Лужицы — Первое мая и Остров — Струпово.

Как уточнили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД, ведомством выделены дополнительные экипажи для сокращения количества нарушений ПДД в районе Усть-Луги. Так, только за 15 декабря инспекторами ДПС был составлен 41 административный материал за нарушение ПДД водителями грузового автотранспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что строительство самого мощного по объему переработки газа в России комплекса и производства СПГ в районе поселка Усть-Луга началось в мае 2021 года. В планах у «Газпрома» — с помощью данного комплекса нарастить российский экспорт СПГ, сжиженных углеводородных газов (СУГ), а также существенно увеличить производство этана, который востребован отечественной промышленностью.

Ввод в эксплуатацию КПЭГ запланирован в два этапа, первый — четвертый квартал 2023 года, второй — четвертый квартал 2024 года. С началом стройки жители Усть-Луги и соседних населенных пунктов начали массово жаловаться региональным властям на многочисленных мигрантов, которые спят в подъездах, на появившийся на улицах мусор, возросший уровень бытового криминала, грузовые автомобили на региональных трассах, которые становятся причиной серьезных и даже смертельных ДТП, а также строительство дороги вблизи древнего кладбища.