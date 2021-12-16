Сыктывкар, 16 декабря, 2021, 16:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми вывили 236 носителей коронавируса, 18 ковид-пациентов скончались, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост заболевших зарегистрирован в Сыктывкаре — 68 случаев и Ухте — 45, Воркуте. Под медицинским наблюдением находятся 6505 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в главной больнице Коми введена пропускная система по медсертификатам о ковид-вакцинации.