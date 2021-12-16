Вашингтон, 16 декабря 2021, 16:50 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена намерена заменить все подземные свинцовые водопроводы в стране. В случае успеха США навсегда остановят поток ядовитого металла, который льется из кранов миллионов американцев, сообщает 16 декабря The Washington Post.
Агентство по охране окружающей среды США ужесточит стандарты для питьевой воды в рамках законопроекта по модернизации стареющей инфраструктуры, что должно привести к замене водоканалов и свинцовых труб.
Сообщается, что на сегодняшний день более 10 млн свинцовых труб в США до сих пор могут вымывать опасный нейротоксин в питьевую воду.