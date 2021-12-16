Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена намерена заменить все подземные свинцовые водопроводы в стране. В случае успеха США навсегда остановят поток ядовитого металла, который льется из кранов миллионов американцев, сообщает 16 декабря The Washington Post.

Яд в водопроводе geralt

Агентство по охране окружающей среды США ужесточит стандарты для питьевой воды в рамках законопроекта по модернизации стареющей инфраструктуры, что должно привести к замене водоканалов и свинцовых труб.

Сообщается, что на сегодняшний день более 10 млн свинцовых труб в США до сих пор могут вымывать опасный нейротоксин в питьевую воду.