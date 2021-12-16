Москва, 16 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Надо понимать, что американский госдолг достиг астрономических размеров и замедлять рост не планируется, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Borgenmagazine.com Флаги США и России

«Ближайшее повышение потолка госзаимствований поднимет его до $31 трлн. Даже те $100 мдрд, которые РФ держала в американских казначейских бумагах на пике вложений — это менее 0,03% от этой суммы.

Да что там, Япония и Китай, которые владеют более, чем на $1 трлн американских трежериз каждая, по факту, имеют около 3% от американского госдолга.

А учитывая, что в 2018 году Россия сократила свои вложения в американский госдолг почти в 30 раз, и теперь он составляет около 0,5% от резервов ЦБ РФ, колебания объёма вложений в рамках этой суммы и вовсе нельзя рассматривать как что-то важное для России или для рынка американского долга.

С учетом того, что инфляция в США разгоняется, приближаясь к 7%, а ставка ФРС остается на минимумах, вложения в американские облигации сейчас реально имеют отрицательную доходность.

Но это ликвидный и считающийся надежным инструмент, он удобен в качестве одного из видов активов, в которых страна держит резервы, так что полного отказа от него ожидать не приходится», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объем вложений России в ценные госбумаги США по итогам октября 2−21 года сократился за месяц на $198 млн и составил $3,72 млрд, приводит данные минфин США.

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