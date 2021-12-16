Йошкар-Ола, 16 декабря, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 16 декабря выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 114 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 28 221 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели с начала пандемии 23 164 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 122 человека. 893 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались шесть жителей республики, за минувшие сутки было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 4164 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получает 349 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 588 человек, из них у 583 — пневмония, 28 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 55 пациентов, при этом госпитализированы 65 жителей Марий Эл.