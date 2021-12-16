Йошкар-Ола, 16 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 893 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 декабря в регионе выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 114 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 28 221 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 4164 человека.