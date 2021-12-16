Уфа, 16 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. 626 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Александр Куликов ИА REGNUM Борьба с коронавирусом

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Сообщается, что всего по области выявили 192 290 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе скончались 5993 пациента с COVID-19, в том числе смерть 32 таких пациентов констатирована в минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 141 345 человек, в том числе за прошедшие сутки победили инфекцию 719 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 16 декабря в Самарской области за сутки выявили 651 носителя коронавируса.