Черкесск, 16 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Власти Карачаево-Черкесии могут запретить проведение новогодних корпоративов и банкетов. С таким предложением обратился в ходе заседания рабочей группы оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19, состоявшегося 15 декабря, глава регионального управления Роспотребнадзора Сергей Бескакотов.

Новогодний корпоратив

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Отметив, что эпидситуация по коронавирусу все еще остается напряженной, несмотря на снижение числа новых выявляемых случаев заражения, он призвал отказаться от корпоративов с 25 декабря до окончания новогодних каникул.

«На заседании также обсудили рекомендацию о запрете проведения корпоративов и банкетов с 25 декабря по 10 января. Озвученные рекомендации и предложения Роспотребнадзора будут дополнительно рассмотрены», — говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, в ходе заседания оперштаба было также предложено начать школьные каникулы в Карачаево-Черкесии с 25 декабря.