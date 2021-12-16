Саранск, 16 декабря, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 16 декабря выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 129 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 38 963 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

За последние сутки в республике выписаны 136 человек, всего с начала пандемии выздоровели 32 386 жителей Мордовии. 967 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались четверо жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5610 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 14 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 947 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3363 жителей республики.