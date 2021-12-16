Саранск, 16 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 962 человек.

Как сообщало ИА REGNUM,по состоянию на 16 декабря в регионе выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 129 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 38 963 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5610 человек.