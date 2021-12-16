Уфа, , 15:20 — REGNUM 495 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Сообщается, что всего в регионе выявили 115 813 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 104 955 человек, в том числе 493 человека победили вирус в минувшие 24 часа.

Отмечается, что в минувшие сутки в республике констатировали смерть 29 пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15 декабря в республике за сутки выявили 498 случаев заражения коронавирусом.