Москва, 16 декабря, 2021, 14:46 — ИА Регнум. По мере возможности период действия медсертификата о коронавирусе будет продлеваться. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.«Длительность действия сертификата установлен на год. Если наши наблюдения покажут, что этот срок можно и нужно продлить, мы непременно его продлим. Но многие страны настоятельно рекомендуют вакцинацию после шести месяцев», — заявила Голикова.