Берлин, 16 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE — запустил 16 декабря телеканал RT.

Jürg Vollmer Передвижная телестанция RT

При этом новостные студии телеканала находятся как в Москве, так и в Берлине, и RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Запуск эфирного телеканала на немецком языке планировался в 2015 году, однако из-за бюрократических препонов несколько раз откладывался, и за это время коллектив RT смог выстроить систему онлайн-вещания, которая взаимодействует с широкой немецко-говорящей аудиторией.

Также не обошлось и без цензуры: в сентябре 2021 г. видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP). А в день открытия, как сообщила в своем Телеграмм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, YouTube заблокировал их новый канал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что высылка российских дипломатов из Германии не должна оказать влияния на перспективы налаживания диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и новым канцлером Германии Олафом Шольцем.