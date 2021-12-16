Горно-Алтайск, 16 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Республике Алтай скончались два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 декабря в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Горном Алтае стали 536 человек. В том числе, по информации оперштаба, 488 жителей региона умерли от COVID-19, 48 — от иных причин.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 34 носителя коронавируса, выздоровели 23 человека.