Черкесск, 16 декабря, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в связи с улучшением ситуации по коронавирусу и снижением потребности в большом количестве госпитализаций закрыли еще один ковидный госпиталь. Перестал работать на прием COVID-пациентов госпиталь на базе Хабезской центральной районной больницы.

В больнице

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Уже 20 декабря после проведения поэтапной дезинфекции медучреждение начнет прием плановых больных, сообщили 16 декабря в республиканском оперативном штабе. В будущем планируется перевести в резерв еще один ковидный госпиталь — в городе Черкесске.

«В настоящее время в Карачаево-Черкесии работают четыре ковид-госпиталя на 680 коек. При сохранении положительной тенденции по госпитализированным в резерв будет переведён госпиталь в микрорайоне Северный Черкесска», — говорится в сообщении оперштаба.

По его данным, к 16 декабря в республике госпитализированы в ковидные госпитали 498 человек.