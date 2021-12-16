Берлин, 16 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Покупательная способность миллионов сотрудников в Германии сильно пострадала от высокой инфляции в 2021 году. Незначительное повышение заработной платы не может компенсировать нанесённый ущерб. Об этом сообщил немецкий журнал Spigel 16 декабря.

Коллективная заработная плата, включая специальные выплаты, соответственно выросла всего на 1,3%. Напротив, потребительские цены, вероятно, будут расти значительно сильнее, примерно на 3%.

«Это будет означать, что рост доходов сотрудников в 2021 году будет значительно ниже уровня инфляции», — прогнозируют эксперты.

Институт Ifo предполагает, что и в следующем году цены будут расти быстрее, чем коллективно согласованные зарплаты. По мнению мюнхенских исследователей, заработная плата, вероятно, вырастет на 2,4%, в первую очередь за счет разовых выплат, при этом уровень инфляции снова будет значительно выше и составит 3,3%.

Некоторые экономисты опасаются, что из-за высокой инфляции рано или поздно профсоюзы смогут добиться значительно более жестких соглашений о заработной плате, чтобы ограничить потери покупательной способности.

Мощный рост расходов на персонал, в свою очередь, может подтолкнуть компании к повышению отпускных цен для сохранения нормы прибыли. Такая тенденция может привести в движение спираль постоянного роста цен и заработной платы, что также способствует росту инфляции.