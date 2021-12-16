Сухум, 16 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Посол Абхазии в России Игорь Ахба был снят с этой должности 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.

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«Отозвать Ахба Игоря Муратовича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.

Он начал работать послом в Москве в ноябре 2008 года, сразу после учреждения этой должности.

Стоит отметить, что 15 декабря с должности посла России в Абхазии был снят Алексей Двинянин. Причину его увольнения в МИД РФ не сообщили.