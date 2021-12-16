Горно-Алтайск, 16 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки подтверждено 34 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Майминском районе коронавирус выявлен у девяти человек. В столице региона — городе Горно-Алтайске — подтверждено восемь случаев COVID-19.

За весь период пандемии в республике выздоровели 22 692 ковид-пациента, за сутки — 23.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий суточный показатель по случаям COVID-19 в Республике Алтай — 36.