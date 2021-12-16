Томск, 16 декабря 2021, 14:08 — REGNUM В Томской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Томской области умерли уже 656 ковид-пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 194 носителя коронавируса, выздоровели 287 человек.
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