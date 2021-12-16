Москва, 16 декабря 2021, 13:55 — REGNUM Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую социальную сеть Twitter ещё на 10 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию, сообщили в пресс-службе суда.
Социальной сети назначили административный штраф по двум эпизодам на 3 млн и 7 млн рублей соответственно.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Роскомнадзор оштрафовал Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте» на 187 млн рублей за неудаление запрещённого контента.
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