Курган, 16 декабря, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружен 171 новый случай заражения коронавирусом, из них 80 зарегистрировано в Кургане. Об этом 16 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 175 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 16 декабря подтвердили 48 276 случаев заражения коронавирусом, вылечились 39 269 курганцев, скончался 951 человек (трое за последние сутки).