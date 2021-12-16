Даллас, США, 16 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 107:104.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Джейлен Брансон, на счету которого 25 очков. В составе «Лейкерс» форвард Леброн Джеймс набрал 24 очка.

«Лейкерс» одержали 16-ю победу в 29 матчах сезона и занимает 11-е место в турнирной таблице НБА. «Даллас» потерпел 14-е поражение в 28 играх и идёт на 17-м месте.

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