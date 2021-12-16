Пекин, 16 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Власти Китая намерены расширять сотрудничество с Россией в области энергетики, в сфере цифровой экономики и электронной коммерции, заявила официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Мы будем повышать интенсивность торгово-экономических отношений, во-первых, в области энергетики, в добывающих отраслях, в сельском и лесном хозяйстве, а также в сфере торговли товарами широкого потребления», — сказала она на брифинге, комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Она добавила, что еще одни важным направлением в процессе развития сотрудничества двух стран станет «создание новых стимулов роста в области цифровизации экономики, медицины и биотехнологий, науки и техники, в инновационной сфере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным Си Цзиньпин заявил, что определенные силы в мире пытаются вмешиваться во внутренние дела Китая и России под предлогом «демократии» и «прав человека» и грубо попирают международное право и общепризнанные нормы, регулирующие международные отношения. Он отметил, что Китаю и России необходимо предпринять больше совместных действий для более эффективной защиты интересов безопасности обеих сторон.

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