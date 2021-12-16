Мурманск, 16 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 165 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выросло в регионе до 89 405, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, за сутки в области скончались восемь ковид-пациентов, общее число летальных исходов в статистике по коронавирусу выросло до 2667.

На лечении с инфекцией находятся 15,5 тысяч жителей Кольского Заполярья.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 28 486 носителей коронавируса.