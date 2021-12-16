Москва, 16 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Высылка российских дипломатов из Германии не должна оказать влияния на перспективы налаживания диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Этот эпизод, упомянутый вами, он, скорее, относится к эпизодам неприятным в наших двусторонних отношениях, но мы считаем, что это никоим образом не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом Путиным и новым канцлером», — сказал Песков.

Он выразил надежду на то, что немецкая сторона рано или поздно приступит к налаживанию контакта с Россией.