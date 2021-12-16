Пекин, 16 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Угольная шахта оказалась затоплена в провинции Шаньси на севере Китая, 22 человека остались под землёй. Об этом сообщает 16 декабря Центральное телевидение Китая.

(сс) Mongolia Угольная шахта в Китае

Поздно вечером 15 декабря авария произошла на шахте в городе Сяои, там нелегально добывали уголь. В настоящее время в шахте идут спасательные работы, воду откачивают насосом.

Три человека, имеющих отношение к эксплуатации шахты, задержаны, полиция разыскивает её владельца.

За 2020 год в Китае зафиксировано 434 несчастных случая на шахтах, погибли 573 человека, таковы данные Управления безопасности горных работ КНР. Эти значения примерно на 20% меньше, чем в 2019 году.

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