Ульяновск, 16 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается не только вакцинация от COVID-19, но и растёт число ревакцинированных. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По данным ведомства на 16 декабря, прививку от ковида в регионе сделали свыше 600 тыс. жителей, из них завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 480 тыс. человек.

Кроме того, в Ульяновской области идёт ревакцинация, которая проводится через полгода после второй прививки от ковида. В настоящее время её прошли 73 850 жителей.

В минздраве напоминают, что повторную вакцинацию проходят при отсутствии обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано почти 1,55 млн тестов на коронавирус, по результатам которых выявлено 116 520 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 112 164 человека (96,26%), скончались 3590 жителей.