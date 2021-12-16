Ульяновск, 16 декабря, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области на фоне снижения заболеваемости ковидом растёт число выздоравливающих. Это следует из статистики, опубликованной федеральным оперативным штабом РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

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По данным на 16 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 116 520 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки заболели 303 человека. Отметим, что последнюю неделю заболевают от 303 до 306 жителей.

Победили коронавирус 112 164 человека, доля выздоровевших составляет 96,26%. Из них 15 декабря вылечились 476 пациентов.

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Напомним, жертвами пандемии в Ульяновской области стали 3590 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в сделано 1 547 861 лабораторное исследование на коронавирус, каждые сутки проводится до 6 тыс. тестов. Показатель тестирования в Ульяновской области достигает 300 в расчёте на 100 тыс. человек.