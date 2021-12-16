Ульяновск, 16 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области жители продолжают умирать от ковида. Соответствующие новые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

По сведениям на 16 декабря, в регионе от осложнений, вызванных заражением новой коронавирусной инфекцией, умерли ещё 12 человек. Это на два летальных случая меньше, чем было сутками ранее.

Всего в Ульяновской области скончались 3590 ковидных больных, что составляет 3,08% от числа заболевших. Из них за последний месяц умирали от девяти до 18 человек каждые сутки.

Напомним, в декабре завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Краснополка Карсунского района Ульяновской области. На эти цели потрачено 7,5 млн рублей. Первичную медицинскую помощь здесь будут получать 500 сельчан.

Как сообщало ИА REGNUM, всего до конца 2021 года в регионе планируется завершить строительство 15 фельдшерско-акушерских пунктов.