Владивосток, 16 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В течение трех недель проходивший лечение от COVID-19 в одном из предназначенных для этого госпиталей Владивостока пациент подарил в благодарность медучреждению автомобиль. Об этом 16 декабря сообщается на сайте правительства Приморского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Пациент, успешно прошедший лечение, в знак благодарности врачам подарил автомобиль. ГАЗ «Соболь» для нужд медучреждения», — говорится в сообщении.

При этом госпиталь для пациентов с новым заболеванием развернут на базе кожно-венерологического диспансера, и у него до этого не было специального транспорта для перевозки пациентов, которых перевозили на старом микроавтобусе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 28 486 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.