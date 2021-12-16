Оренбург, 16 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 219 новых заражении коронавирусом, что на четыре меньше предыдущего уточного показателя. Об этом 16 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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В регионе продолжает снижаться заболеваемость. За месяц суточный показатель выявляемых заражений сократился в 1,7 раза. На 18 ноября фиксировали 390 случаев за день.

На сегодняшний день в COVID-центрах региона лечатся 697 пациентов. Из них 272 человека находятся в тяжелом состоянии. К аппартам ИВЛ подключен 51 пациент. Еще 462 пациента получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье выявили 105 317 носителей коронавируса. Выздоровели 90 254 человека. По причине ковида скончались 3319 оренбуржцев, в том числе девять — за последние сутки.