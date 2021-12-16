Казань, 16 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Татарии вторые сутки подряд вакцинацию против новой коронавирусной инфекции проходят свыше 7 тыс. человек. Об этом 16 декабря сообщает республиканский минздрав.

Вакцина

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Всего в регионе привили от COVID-19 на сегодняшний день 2 млн 245 тыс. 600 человек, за сутки прирост составил 7034 жителя. Оба компонента антиковидных препаратов получили 1 млн 857 тыс. 896 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 16 декабря зарегистрировали 41 280 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 34 198 пациентов.

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