Москва, 16 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Употребляют алкогольные напитки периодически или хотя бы иногда большинство жителей России (69%). Не употребляют алкоголь 31%. Об этом свидетельствует опорос, проведённый ВЦИОМ.

Сергей Неманов Алкоголь

Самые популярные алкогольные напитки в России, по мнению участников опроса, — водка (59%), пиво (48%), вино и шампанское (21%), самогон (19%) и коньяк (15%).

При этом 88% граждан осведомлены о том, что в России есть проблема с нелегальным алкоголем. Чаще всего нелегально изготавливают и продают водку (79%), коньяк (36%), виски (18%), вино, шампанское (16%) и пиво (10%). Впервые услышали о поделках 12%.

Опрос по телефону проведен 11 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, 81% жителей РФ считают, что нет безвредной дозы спиртного. 15% полагают, что такая доза есть.

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