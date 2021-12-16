Оренбург, 16 декабря, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области до конца 2021 года в медучреждениях установят семь кислородных станций. Об этом на заседании Заксобрания 16 декабря сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Permkrai.ru Кислородные концентраторы

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Она отметила, что регион получил федеральную поддержку в объёме 226 млн рублей на покупку кислородных концентраторов. Средств достаточно для приобретения семи аппаратов.

На проведение проектных и строительно-монтажных работ для подключения концентраторов кислорода из резервного фонда регионального правительства направят 23 млн рублей. Кислородные станции поступят в больницы Бузулука, Оренбурга, Сорочинска, Бугуруслана.

По словам губернатора Дениса Паслера, сейчас Оренбуржье не испытывает острой потребности в кислороде. С ноября в регионе происходит спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вместе с тем он подчеркнул, что помощь федерального центра трудно переоценить. «Средства на приобретение кислородных концентраторов — это укрепление региональной системы здравоохранения», — сказал Паслер.