Чебоксары, 16 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Чувашии снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. При этом зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 16 декабря, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 45 207 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки заболели 127 человек. Это на пять случаев меньше, чем было 14 декабря.

Из числа заболевших выздоровели в настоящее время 39 486 человек, что составляет 87,34%. Из них за последние сутки победили коронавирус 104 человека.

Смертность составила почти 8%: пандемия унесла жизни 3603 ковидных больных, в том числе за последние сутки умерли 17 человек.

15 декабря главный неонатолог минздрава Чувашии Татьяна Полякова сообщила, что идёт рост количества беременных, заболевших COVID-19: в акушерском стационаре № 3 городской клинической больницы № 1 находится более 30 женщин, из них у 13 пациенток диагностирован ковид.

Отметим, что за последний месяц, с 17 ноября по 16 декабря, количество подтверждаемых случаев заражения коронавирусом снизилось со 172 до 127.